وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الكاراتيه ترتيبات استضافة بطولة العالم والدوري العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي محمد الدهراوي وذلك لبحث استعدادات مصر لتنظيم الدوري العالمى للكاراتية والذي تستضيفه مصر فى ابريل المقبل وايضا تنظيم مصر لبطولة العالم ٢٠٢٥.

فى بداية اللقاء هنأ وزير الرياضة رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه على النتائج المميزة للمنتخب والتى حققها اللاعبين فى بطولة العالم الاخيرة والتى اقيمت بفرنسا ، كما اشاد صبحي بامتلاك وتواجد لاعبي منتخبنا القومي بأول ثلاث مراكز بتصنيف الاتحاد الدولى للكاراتيه .

وتناول اللقاء بحث اخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم ٢٠٢٥ .

واطمأن وزير الشباب والرياضة على جاهزية الاتحاد لاستضافة البطولتين خلال الفترة المقبلة.

واثني الدهراوي على دعم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاتحاد الكاراتيه واشار الى ان مصر سوف تشارك خلال الفترة المقبلة بأكبر بعثة مصنفة بالدوري العالمي للشباب والناشئين والتى تستضيفها امارة الفجيرة بدولة الامارات وشوف تشارك البعثة بعدد "٢٧٥" لاعب مصنف عالميًا.

حضر اللقاء الدكتور اشرف البجرمى رئيس قطاع الرياضة والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة لشؤون البطولة والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية والدكتور ايهاب الابياري مدير عام المنشآت الرياضية.