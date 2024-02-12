زي النهاردة .. الأهلي يحصد برونزية العالم عام 2022 بالتفوق على الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، في مثل هذا اليوم عام 2022 ، الفوز على نظيره الهلال السعودي برباعية من دون رد ، ليحصد الميدالية البرونزية والترتيب الثالث تحت قيادة مديره الفني بيتسو موسيماني.



وتأهل الأهلي إلى البطولة ، بعد حصده لقبه الأفريقي التاسع في دوري الأبطال على حساب غريمه التقليدي الزمالك ، بفوز درامي بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وخاض الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

علي لطفي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول .

الوسط : حمدي فتحي ، أليو ديانج ،عمرو السولية ،أحمد عبد القادر.

في الهجوم : محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

سجل خلال اللقاء ، ياسر إبراهيم هدفين عند الدقيقتين “8 - 17” ، أحمد عبد القادر الدقيقة 40 ، عمرو السولية في الدقيقة 67.