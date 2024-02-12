اخبار الرياضه

زي النهاردة .. الأهلي يحصد برونزية العالم عام 2022 بالتفوق على الهلال السعودي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، في مثل هذا اليوم عام 2022 ، الفوز على نظيره الهلال السعودي برباعية من دون رد ، ليحصد الميدالية البرونزية والترتيب الثالث تحت قيادة مديره الفني بيتسو موسيماني.


وتأهل الأهلي إلى البطولة ، بعد حصده لقبه الأفريقي التاسع في دوري الأبطال على حساب غريمه التقليدي الزمالك ، بفوز درامي بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وخاض الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

علي لطفي في حراسة المرمى.
خط الدفاع : محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول .
الوسط : حمدي فتحي ، أليو ديانج ،عمرو السولية ،أحمد عبد القادر.
في الهجوم : محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

سجل خلال اللقاء ، ياسر إبراهيم هدفين عند الدقيقتين “8 - 17” ، أحمد عبد القادر الدقيقة 40 ، عمرو السولية في الدقيقة 67. 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا