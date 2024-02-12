من بينهم نجم الاهلي.. ثلاثي منتخب مصر ضمن قائمة الأفضل في كأس أمم أفريقيا

كشف موقع “سوفا سكور” المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن تواجد ثلاثي منتخب مصر على رأسهم نجم الاهلي، ضمن قائمة الأفضل في كأس أمم أفريقيا.

أنهى منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا مشواره في كأس أمم أفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار، مبكراً بعدما خرج من دور الـ 16 لصالح الكونغو الديمقراطية.

لكن شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا، تألق أبرز لاعبي منتخب مصر، على رأسهم مصطفى محمد نجم فريق نانت الفرنسي، والذي كان وصيف هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

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ووفقاً لموقع “سوفا سكور”، فإن ثلاثي منتخب مصر ضمن قائمة أفضل لاعبين في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وهم أحمد حجازي، ومصطفى محمد، ومحمد عبد المنعم مدافع الاهلي.

وأوضح، أن أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة ضمن الأفضل بتقييم (7.20)، ومصطفى محمد، مهاجم نانت، بتقييم (7.13)، ومحمد عبدالمنعم، نجم الاهلي، بتقييم (7.03).

كما شهدت قائمة الأفضل في البطولة الإفريقية بنسختها الحالية أيضا، تواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم الاهلي، بتقييم (7.03)، والأنجولي مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، بتقييم (7.08).

وتصدر قائمة الأفضل في بطولة كأس أمم إفريقيا بنسختها الحالية، رونوين ويليامز، حارس مرمى جنوب إفريقيا، بتقييم (7.80).

الجدير بالذكر، أن منتخب كوت ديفوار، توج بلقب كأس أمم أفريقيا 2023، على حساب نيجيريا.