بقيادة شيكابالا والسعيد.. جوميز يعلن تشكيل الودية الثانية للزمالك أمام الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيل الأبيض لخوض مباراة الفيوم الودية، المقرر لها بعد قليل على ملعب البنك الأهلي، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبدالله السعيد - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما".

وكان الزمالك فاز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

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