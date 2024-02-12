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"بالرغم من تحقيقه لقب البطولة".. رقم سلبي لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بأمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حقق المنتخب الإيفواري رقماً سلبياً قياسياً، على الرغم من نجاحه في التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الفوز على منتخب نيجيريا في النهائي.

وكان المنتخب الإيفواري، نجح في الصعود من دور المجموعات بالبطولة، ضمن أفضل أربع ثوالث بالمجموعات، بعد حصده ثلاث نقاط فقط في المجموعة الأولى من انتصار وحيد.

وصعد المنتخب الإيفواري كرابع أفضل ثالث من دور المجموعات، بفارق أهداف (-3)، بعدما سجل خلال دور المجموعات هدفين فقط واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

ووفقاً لموقع "Mister chip" المتخصص في الإحصائيات، فإن منتخب كوت ديفوار أصبح أول منتخب يتمكن من حصد لقب بطولة قارية، بعدما صعد من دور المجموعات بفارق أهداف سلبي.

ويعد المنتخب الإيفواري أول منتخب في تاريخ بطولة أمم أفريقيا، يتوج باللقب بعد صعوده ضمن أفضل ثوالث المجموعات.

وتمكن منتخب كوت ديفوار من حصد لقب بطولة أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على المنتخب النيجيري في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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