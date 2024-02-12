"حضور تاريخي للمدرب".. أرقام من فوز كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن المنتخب الإيفواري من تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الفوز على المنتخب النيجيري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.

ويستعرض موقع "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الأرقام التي تحققت بعد تتويج كوت ديفوار باللقب القاري.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتمكن فيها المنتخب الإيفواري من التتويج باللقب، بعد تتويجه باللقب في نسختي " 1992، 2015".

ويعتبر المدرب الإيفواري إيمرس فاي، أصغر مدرب يتوج بلقب البطولة بعمر 40، منذ الفرنسي كلود لورا الذي توج باللقب رفقة المنتخب الكاميروني عام "1988"، بعمر ال 40 عام أيضاً.

تساوي المنتخب الإيفواري مع منتخب نيجيريا في عدد ألقاب بطولة أمم أفريقيا، برصيد 3 ألقاب لكلا منهما، حيث حقق المنتخب الإيفواري اللقب أعوام "1992، 2015، 2023"، فيما توج المنتخب النيجيري باللقب أعوام "1980، 1994، 2013".

أصبح المنتخب الإيفواري أول منتخب مستضيف للبطولة يتوج بلقب أمم أفريقيا، منذ المنتخب المصري في نسخة البطولة عام 2006.

إيمرس فاي أصبح ثالث مدرب وطني يتوج بلقب أمم أفريقيا للنسخة الثالثة على التوالي، بعد الجزائري جمال بلماضي مع منتخب الجزائر في نسخة 2019 بمصر، والسنغالي أليو سيسيه مع منتخب السنغال في النسخة الماضية 2021 بالكاميرون.

تساوي المنتخب النيجيري مع منتخب غانا، كأكثر منتخبات القارة الأفريقية، حصولاً على مركز الوصافة في كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 مرات لكلا منهما، حيث فقد المنتخب النيجيري اللقب في خمس نسخ أعوام" 1984، 1988، 1990، 2000، 2013"، فيما تعرض المنتخب الغاني للهزيمة في المباراة النهائية أعوام" 1968، 1970، 1992، 2010، 2015".

بعد تتويج فاي باللقب رفقة منتخب كوت ديفوار، أصبح هو المدرب الوطني رقم 14 الذي يتوج باللقب رفقة منتخب بلاده، فيما نجح 15 مدرب أجنبي في حصد لقب البطولة.

سيباستيان هالر وويليام تروست هما أول لاعبين، تمكنوا من التسجيل في مباراة نصف النهائي والنهائي في نسخة واحدة من البطولة الأفريقية، منذ لاعب المنتخب المصري محمد ناجي "جدو" في نسخة البطولة عام 2010.