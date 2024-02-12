لاعب كوت ديفوار: عشت واحدة من أفضل لحظات حياتي بعد الفوز بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عبر سيمون أدينجرا لاعب المنتخب الإيفواري، عن سعادته الكبيرة عقب التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على منتخب نيجيريا في النهائي.

وتمكن المنتخب الإيفواري من تحقيق الفوز على حساب المنتخب النيجيري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس.

وتحدث أدينجرا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: "لقد عشت واحدة من أفضل لحظات حياتي، نحن الآن أبطال أفريقيا، وهذا أمر لا يصدق، وهذا جاء بفضل كل إخوتي في الفريق".

وأضاف: "تذكرت الأوقات الصعبة التي مرت علينا خلال البطولة قبل الاحتفال بالكأس، ونجحنا في القيام بعمل عظيم على مدار البطولة".

واختتم اللاعب تصريحاته: " تتويجنا بلقب البطولة، دليل قوي على أنه لا يجب عدم الاستسلام في الحياة، وكل ما أفكر فيه هو والدي الذي لم يعد معنا، ولكني أعلم أنه فخور بي وبالفريق اليوم".

ونجح أدينجرا في حصد جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الأداء المميز الذي ظهر به طوال البطولة.