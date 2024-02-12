بسبب تاو وأبو علي.. تعديل جديد على رحلة الأهلي في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، إجراء تعديل جديد، على رحلة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم موقع الخليج 365، أن الجهاز الفني للأهلي، استقر على عودة الفريق من الجزائر بعد مواجهة شباب بلوزداد إلى القاهرة، وليس لغانا مباشرة لمواجهة ميدياما.

وأوضح المصدر، أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قرر عودة الفريق إلى القاهرة السبت، على أن يتوجه إلى غانا يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة ميدياما في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر، أن كولر يرى أن العودة للقاهرة أفضل من التوجه مباشرة إلى غانا، خاصة وأن الرحلة الطويلة خارج مصر يعود بشكل سلبي على اللاعبين، علاوة على قصر مسافة الرحلة، بجانب اصطحاب الثنائي وسام أبو علي وبيرسي تاو للمشاركة في المباراة، بعد تجهيزهم.

وكان النادي الأهلي اتخذ قرارا مسبقا بالسفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، وبعدها يتوجه مباشرة إلى غانا لمواجهة ميدياما، قبل العدول عن هذا القرار.

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