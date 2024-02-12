شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم المستقبل.. فريق مصر للتأمين لكرة للناشئين يفوز بالبطولة الشتوية لنادى النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مصر للتأمين لكرة القدم مواليد 2013 بالمركز الأول فى البطولة الشتوية الأولى لنادى النادى فرع شيراتون، والتي أقيمت على ملاعب النادي خلال أجازة منتصف العام الدراسي، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وحصد فريق مصر للتأمين الميداليات الذهبية والكأس للمركز الأول عن كرة القدم مواليد 2013 ، تحت قيادة كابتن محمود السلوكي مدرب الفريق، والكابتن علي محمد علي المشرف الفني على قطاع الكرة بنادي مصر للتأمين ، وذلك بعد تألق لاعبي الفريق وتفوقهم على جميع الفرق المشاركة مواليد 2013 ، ونجاحهم فى الوصول للمباراة النهائية وتحقيق الفوز بضربات الجزاء بضربة الحسم الأخيرة للاعب يونس محمد حمدي ، ليتوج فريق مصر للتأمين بالمركز الأول بالبطولة.

ويضم الفريق اللاعبين، يونس محمد حمدي، مالك محمد رشاد، اياد عبد الحميد حيدر، أحمد محمد محمود ، محمد نبيل نبيل، يامن أيمن عبده، آدم محمد إبراهيم، عمر محمود محمد، أحمد علي محمد، آدم وائل محمود، ياسين أحمد محمود، آدم محمد مدحت، بلال محمد محمد نبيل، سفيان أحمد إبراهيم، محمد أشرف مجدي ، مروان مصطفى رضا، محمد أحمد محمد، عمر أسامه محمود، وحسن حمدي حسن.