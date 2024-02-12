شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن عبد الرازق: هدفي تحقيق إنجاز ورفع علم مصر فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عبد الرحمن عبد الرازق، لاعب منتخب الباراتايكوندو، سعادته بالتأهل إلى بارالمبياد باريس 2024، بعدما حصل على المركز الأول فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، المقامة في العاصمة السنغالية داكار.

وقال عبد الرحمن عبد الرازق فى تصريحات صحفية، إنه سيبذل كل الجهد الممكن من أجل تقديم مستوى مشرف للتايكوندو المصري في بارالمبياد باريس 2024.

وأكد عبد الرازق أن هدفه الأول هو حصد ميدالية في باريس، ويتمنى تحقيق الميدالية الذهبية في المنافسات.

ووجه لاعب منتخب مصر للباراتايكوندو الشكر لمسئولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، ومسئولي الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، على الدور الكبير الذي بذلوه معه خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على المركز الأول في التصفيات الأفريقية، والوصول إلى البارالمبياد.

كما أثنى اللاعب على الدور الكبير من الجهاز الفني والإداري والطبي لاتحاد التايكوندو، معه خلال المنافسات الأفريقية وتذليل كافة الصعاب أمامه في المنافسات.

واختتم عبد الرحمن عبد الرازق تصريحاته بوعد خاص للجماهير المصرية، مؤكداً أنه يسعى لحصد الميدالية الذهبية في البارالمبياد ورؤية العلم المصري متصدر كافة منافسيه في باريس، مطالباً الجماهير المصرية بدعم كل الأبطال المصريين، في الرياضات الجماعية والفردية البارالمبية والأولمبية.