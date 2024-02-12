"عودة أخطر دوري فى العالم".. رابطة الأندية تحتفل بانتهاء التوقف

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم على "إكس" بعودة المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بسبب أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخراً بكوت ديفوار.

وكتب حساب الرابطة: "عودة أخطر دوري في العالم" دوري nile يعود إليكم من جديد.



رابطة الأندية

وتعود عجلة دورى NILe إلى الدوران غداً، الثلاثاء، بعد فترة توقف دولي طويلة امتدت لأكثر من شهر بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، لتعود المتعة والإثارة فى الإيجبشيان ليج بشكل أكبر، خاصة بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية، والذي شهد تدعيمات قوية ومكثفة من الأندية بحوالى 97 صفقة استعداداً لاستئناف المباريات.

استغل فريقا زد وإنبي انشغال الكبار الأهلي والزمالك بخوض منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، للانقضاض على قمة جدول ترتيب مسابقة دورى NILe برصيد 19 نقطة لكل منهما، ويتربع زد على القمة بفارق الأهداف ويليه الفريق البترولي فى المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد السكندري فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وبيراميدز في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

تراجع النادي الأهلي قبل فترة التوقف الدولى إلى المركز الثامن فى جدول الترتيب، بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية ومن بعدها كأس السوبر، ما أدى إلى تأجيل عدة مباريات بالدورى للفريق الأحمر، ليقبع في المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وجدير بالذكر أن الفريق الأحمر هو الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن بدورى NILe.

بينما على الجانب الآخر، وفى قلعة ميت عقبة، تراجع نادى الزمالك للمركز الـ 12 فى جدول الترتيب، حصدها الفريق الأبيض بعد 8 مباريات حصد خلالها 11 نقطة فقط، حيث تلقى الزمالك الهزيمة في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وهو ما أدى إلى تغيرات جذرية فى فترة التوقف بضم 11 صفقة وتغيير المدير الفني.