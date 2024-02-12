شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وشيكابالا وزيزو فى تشكيل الزمالك فى ودية الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيل الفريق لمباراة الفيوم الودية، المقرر لها بعد قليل على ملعب البنك الأهلي، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما".

وكان الزمالك فاز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.