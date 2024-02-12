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بعثة سيدات طائرة سبورتنج تعود فجر الثلاثاء بعد التتويج بذهبية الألعاب العربية

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القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج إلى القاهرة فجر غدٍ الثلاثاء بعد حصد ذهبية دورة الألعاب السابعة للأندية العربية فى الشارقة بالإمارات، بعد الفوز على فريق سلوى الصباح الكويتى بنتيجة 3 / 0 فى النهائى، وفقا لتأكيدات أحمد فتحى المدير الفنى للفريق.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج إلى النهائى على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0  فى نصف النهائى، بعد الفوزعلى تل درة السورى بنتيجة 3/0 الجمعة.

 

ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن  يهزم  بيبلوس اللبنانى و بعده أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة . 

 

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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