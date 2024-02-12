شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات طائرة سبورتنج تعود فجر الثلاثاء بعد التتويج بذهبية الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج إلى القاهرة فجر غدٍ الثلاثاء بعد حصد ذهبية دورة الألعاب السابعة للأندية العربية فى الشارقة بالإمارات، بعد الفوز على فريق سلوى الصباح الكويتى بنتيجة 3 / 0 فى النهائى، وفقا لتأكيدات أحمد فتحى المدير الفنى للفريق.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج إلى النهائى على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى، بعد الفوزعلى تل درة السورى بنتيجة 3/0 الجمعة.