شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب صفوف الطلائع قبل مواجهة زعيم الثغر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت الغيابات صفوف طلائع الجيش قبل مباراته المرتقبة مع الاتحاد السكندري المقرر لها الرابعة عصر الاربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وأثبتت الاشعة التي خضع لها التونسى حسام دقدوق، مدافع طلائع الجيش، إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة الثلاثة أسابيع يخضع خلالها لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

فيما أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر السعيد مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد بسيط فى العضلة الخلفية، يخضع على إثره لبرنامج تأهيلى لمدة أسبوع، وهى الإصابة التي ستبعده عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد الشيخ وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن فريقهم فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بسبب الاصابة.

ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة، ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود حسن مجدى فى مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة، حيث يعانى حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع ، ولايزال يخوض تدريبات تأهيلية للتعافى من الاصابة

فيما تعرض محمد سمير مدافع الطلائع للإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية فى مباريات كأس الرابطة.

تسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تقريراً فنياً من جهازه المعاون عن مباريات الاتحاد السكندري الأخيرة، سواء بالدوري أو كأس الرابطة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف زعيم الثغر قبل ملاقاته باللقاء المقبل بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.