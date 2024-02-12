شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر استعدادا لدورة الإمارات الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد الكرة، مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، موعد معسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا للمشاركة فى دورة الإمارات الودية، والتى ستقام فى شهر مارس المقبل، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب.

س: ما هو موعد انطلاق معسكر منتخب مصر؟

ج: اتفق اتحاد الكرة مع حسام حسن على انطلاق معسكر الفراعنة 18 مارس المقبل، خلال الجلسة التى جمعتهما، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس، وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

س: متى تقام دورة الإمارات الودية؟

ج: تقام دورة الإمارات الودية فى الفترة من 22 حتى 26 من شهر مارس المقبل.

س: ما هي المنتخبات المشاركة فى دورة الإمارات الودية؟

ج: تضم بطولة الإمارات الودية 4 دول هى "مصر، وكرواتيا، وتونس، ونيوزيلندا".

س: هل استقر حسام حسن على جهازه المعاون؟ س: هل استقر حسام حسن على جهازه المعاون؟ ج: جرت فى الساعات الأخيرة تطورات جديدة على صعيد الجهاز الفني لمنتخب مصر، حيث تم استبعاد أحمد الكاس من ترشيحات الجهاز المعاون واستمراره مع منتخب الناشئين 2008. وتم ترشيح سيد معوض للعمل مدربا مساعدا مع حسام حسن فى الجهاز الفني الجديد، بعد طلب حسام حسن الاستعانة بأحد المدربين صغار السن على الساحة.

س: ما هى جنسية مخطط أحمال منتخب مصر؟

ج: قرر حسام حسن الاستعانة بمخطط أحمال برازيلي عمل معه سابقا في الجهاز الفني لمنتخب الأردن قبل قرابة 10 سنوات.