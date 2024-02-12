شكرا لقرائتكم خبر عن "التجديف" يقرر إقامة بطولة دولية للماستر فى أسوان أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة اتحاد التجديف ، برئاسة الدكتور عمرو النورى، اجتماعا فى مدينة الإسماعيلية، على هامش بطولة كأس مصر للتجديف.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها الموافقة مبدئياً على إقامة بطولة دولية للتجديف للماستر في محافظات أسوان والأقصر والقاهرة تحت شعار "بيئة نظيفة" ومن المخطط أن يتم البدء في مخاطبة الجهات الدولية والحصول على الموافقات اللازمة لتنظيم هذه البطولة.

كما تقرر الموافقة على تقديم الدعم اللوجستي والتجهيزات اللازمة لإقامة البطولات المحلية، مثل بطولة الجامعات للتجديف داخل الصالات (الأرجوميتر) ب بالقاهرة غدا 13 فبراير الجاري بالإضافة الي بطولة الجمهورية للتجديف بالقاهرة يومي 1 - 2 مارس القادم ، على أن يتم تقديم أطقم الحكام اللازمة لتحكيم هذه البطولات، وذلك من خلال لجنة حكام مصر برئاسة الحكم الدولي سامي محمود أبو العلا.

يأتي اتخاذ هذه القرارات في إطار جهود الاتحاد المصري للتجديف لتعزيز رياضة التجديف ونشرها في جميع أنحاء الجمهورية وتطويرها على المستوى المحلي والدولي.

وتعكس هذه القرارات التزام الاتحاد بتوفير البيئة المناسبة لممارسة رياضة التجديف وتعزيز الاهتمام بالرياضة بشكل عام في مصر.