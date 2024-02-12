الصيد يهزم الاعلاميين فى بطولة الدورى الممتاز لكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الدرجة الاولى رجال للكرة الطائرة بنادى الصيد الفوز على نظيره فريق الاعلاميين بنتيجة 0/3 فى المباراة التى اقيمت ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للكرة الطائرة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين احمد عبدالعزيز، عبدالرحمن فايد، باسل محمود، على السمسار، احمد عرفان، ابراهيم عبدالعزيز، يوسف اشرف، احمد شريف، على فايد، محمد خالد، عمر فايد، عبدالرحمن مصطفى، احمد مجدى، عمر وليد، محمد اشرف، مازن ماجد، حازم محمد، يوسف المنشاوى،عمر خشبة،عبد الله شهاب،احمد عمرو.



الجهاز الفني والاداري:

محمود غزال رئيس جهاز الكرة الطائرة، وليد عبدالحميد مدرب عام، هشام عبدالله و محمود مجاهد مدربا الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الإدارى، يوسف خالد محلل تقنى، دكتور احمد زكريا طبيب الفريق، يوسف جو مدرب الاحمال، مسعد جمعة خدمات معاونة.