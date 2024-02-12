ناشئات صيد الدقى تهزم الشرقية للدخان فى بطولة منطقة الجيزة لكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق 13سنة ناشئات للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق الشرقية للدخان فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب الاخير فى انطلاق دور الثمانية لبطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات عليا هيثم، يارا هيثم امين، روان ايهاب، دارين محمد، مريم باسم، كرمه عمرو، مليكة احمد، جومانا محمد، فريدة على، روضة طارق، لارا عمرو، سما خالد، ليلة اسامه، مريم احمد، حبيبة محمد، ريتاج خالد، جني وليد، ملك هشام، سما محمد، نور احمد، رودينا حسام، جني ياسر، دانية عمرو.



الجهاز الفنى والاداري: رئيس جهاز الكرة الطائرة محمود فؤاد، مدير قطاع الناشئات طارق السعدي، مدرب الفريق وليد عبد العزيز،الدكتورة هالة طبيبة الفريق، اداري الفريق ناصر محمد.