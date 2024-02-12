بيسيرو يكرر سيناريو كيروش مع النسور الخضراء

ياسر رشاد - القاهرة - فشل البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا، في قيادة النسور الخضراء للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد تلقيهم خسارة مريرة أمام الكوت ديفوار.

بعد المستويات التي قدمتها النسور الخضر في البطولة، إلا أن الحظ لم يحالفهم بالفوز باللقب الثمين، بعد تلقيهم الهزيمة من الإيفورين بهدفين مقابل هدف.

بيسيرو يسير على خطى كيروش ويرسخ عقدة البرتغال

فشل بيسيرو في إدراج مدربي بلاده، في قائمة المتوجين بكأس أمم أفريقيا على مر التاريخ، بعدما أخفقت نيجيريا من تحقيق الفوز بالبطولة.

وسار بيسيرو على خطى مواطنه كارلوس كيروش، الذي فشل في تحقيق هذا الإنجاز خلال النسخة الماضية من البطولة بقيادة مصر، بعد أن خسر المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون، بركلات الترجيح أمام السنغال.

كيروش

وفي النسخ السابقة من كأس أمم أفريقيا، قد شهدت فوز 10 جنسيات أجنبية باللقب القاري، وتشمل هذه الجنسيات الفرنسية 5 مرات والمجرية واليوغوسلافية مرتين لكل منهما، بالإضافة إلى الجنسيات التشيكية والرومانية والبرازيلية والبلجيكية والإنجليزية والهولندية والألمانية.

ويعد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، أكثر مدرب أجنبي توج ببطولة أمم أفريقيا بحصده للقب البطولة مرتين، وهو المدرب الوحيد الذي حقق الفوز بالبطولة مع منتخبين مختلفين، حيث فاز مع منتخب زامبيا في عام 2012 ومع منتخب كوت ديفوار في عام 2015.

وفشل بيسيرو في إعادة السيطرة للمدربين الأجانب في بطولة أمم أفريقيا، بعد أن سيطر المدربون المحليون على آخر ثلاثة نسخ من البطولة، من قبل جمال بلماضي من الجزائر في عام 2019، وأليو سيسيه من السنغال في عام 2021، وإيميرس فاي من ساحل العاج في عام 2023.

بيسيرو

عدد المدربين الأجانب المتوجين بكأس أمم أفريقيا

في 34 نسخة من كأس أمم أفريقيا التي أقيمت حتى الآن، شهدت تتويج 15 مدربا أجنبيا بـ 16 نسخة من البطولة، وفي المقابل 14 مدربًا وطنيًا في 18 نسخة من البطولة.

تمكن المجري بال تيتكوس من أن يكون أول مدرب أجنبي يحقق لقب البطولة، وذلك مع المنتخب المصري في عام 1959، بينما كان البلجيكي هوجو بروس هو آخر مدرب أجنبي ينجح في الفوز باللقب مع منتخب الكاميرون في عام 2017.