شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يهنئ سيدات سبورتنج بلقب دورة الألعاب العربية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، على تهنئة فريق سيدات كرة الطائرة بنادي سبورتنج، بعد تحقيق لقب دورة الألعاب العربية، والتي أقيمت بمدينة الشارقة فى الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري.

وحقق فريق السيدات للكرة الطائرة بنادي سبورتنج ذهبية دورة الألعاب العربية، بعد الفوز علي فريق سلوى الصباح الكويتي، في المباراة النهائية.

وأشاد ياسر قمررئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، وباقي أعضاء مجلسه، بالإنجاز الذي حققه فريق سيدات سبورتنج بالبطولة العربية للأندية، وهو ما يؤكد سياسة الاتحاد الناجحة، والذي ينعكس على المنتخبات والأندية.

ووجه قمر التهنئة لمجلس سبورتنج واللاعبات والجهاز الفني، على اللقب الذي يضاف لنجاحات الفرق المصرية في المحافل العربية والدولية.

يذكر أنه يشارك في البطولة 61 فريقًا عربيًا يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: "تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ، تنس الطاولة ، كرة السلة ، الرماية ، القوس والسهم ، المبارزة ، ألعاب القوى ، والكاراتيه