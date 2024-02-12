شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو وبلحاج يتصدران قائمة هدافي الدوري قبل انطلاق الجولة الـ"12" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر مصطفى زيكو لاعب فريق زد، وأحمد بلحاج لاعب الجونة، قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف لكل منهما، وذلك قبل عودة المباريات مجدداً عقب انتهاء التوقف الدولي.

وتعود عجلة دورى NILe للدوران غداً، الثلاثاء، بعد فترة توقف دولي طويلة امتدت لأكثر من شهر بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، لتعود المتعة والإثارة فى الإيجبشيان ليج بشكل أكبر، خاصة بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية، والذي شهد تدعيمات قوية ومكثفة من الأندية بحوالى 97 صفقة استعداداً لاستئناف المباريات.

استغل فريقا زد وإنبي انشغال الكبار الأهلي والزمالك بخوض منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، للانقضاض على قمة جدول ترتيب مسابقة دورى NILe برصيد 19 نقطة لكل منهما، ويتربع زد على القمة بفارق الأهداف ويليه الفريق البترولي فى المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد السكندري فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وبيراميدز في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

قائمة هدافي الدوري المصرى الممتاز

ـ مصطفى زيكو: 7 أهداف

ـ أحمد بلحاج: 7 أهداف

ـ مابولولو: 6 أهداف

ـ حسام أشرف: 6 أهداف

ـ فادي فريد: 5 أهداف

ـ أحمد قندوسي: 5 أهداف

ـ محمد سالم: 4 أهداف

ـ أحمد سيد زيز: 4 أهداف

ـ أحمد أمين قفة: 4 أهداف

ـ فيستون كالالا: 4 أهداف

ـ بيرسي تاو: 4 أهداف