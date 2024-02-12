شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يخطف تعادلا قاتلا أمام الحرس بالمحترفين.. وفوز بروكسى والسكة ولافيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف نادى بتروجت تعادلا قاتلا مع حرس الحدود بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من منافسات دورى المحترفين المؤهلة للدورى الممتاز.

افتتح حرس الحدود الأهداف عن طريق هدف ذاتى من خالد أبو زيادة فى نفسه فى الدقيقة 34، وتعادل إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحقق فريق بروسكى فوزا صعبا على وادى دجلة بهدف نظيف جاء عن طريق هدافه حسام جريشة فى الدقيقة 9 من بداية المباراة، ليحصد ثلاث نقاط مهم جدا فى بداية المرحلة الثانية.

وعاد فريق لافيينا بفوز قاتل من ملعب القناة بهدف نظيف جاء عن طريق محمد جبس فى الدقيقة 90 من ركنية متقنة، ليعود بالنقاط الثلاث نقاط.

وسقط فريق راية أمام السكة الحديد بهدفين نظيفين على ملعبه، جاء الهدف الأول عن طريق سعيدو وأضاف محمد النادى الهدف الثانى.