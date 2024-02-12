وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الافريقية للريشة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح البطولة الافريقية للريشة الطائرة والتى تقوم مصر باستضافتها على أرضها خلال الفترة من ١٢ حتى ١٨ فبراير الجاري. وتقام مباريات البطولة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وبحضورالسيشيلي ميشيل باو رئيس الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولى .

ورحب وزير الشباب والرياضة بكافة الدول العربية والإفريقية المشاركين بالبطولة والمتواجدين على أرض بلدهم الثانى مصر متمنيا للجميع اقامة سعيدة

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر أصبحت مقصدا دوليا لاستضافة كبرى البطولات القارية والدولية بفضل المزايا العديدة التى تتمتع بها المنشآت والبنية الرياضية التحتية بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .

وبكلمته عبر رئيس الاتحاد الافريقي ميشيل باو عن عميق شكره وتقديره بتواجده على ارض مصر منظمة البطولة

مؤكدا على اعتزازه وسعادته بالتطور الكبير الذي حدث للعبة الريشة الطائرة داخل القارة الافريقية خلال الفترات الماضية .

فيما توجه الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة بالشكر لوزير الشباب والرياضة على حرصه على تواجده اليوم فى افتتاح البطولة وايضا على دعمه للاتحاد والمنتخب المصري بالبطولة موضحا أنه ليس بغريب على وزير الرياضة تقديمه لهذا الدعم المعتاد.

وتأتي أهمية البطولة نظرا لان الفائز بها من منتخبات " الرجال و السيدات” سيتأهل لبطولة العالم والتى سوف تستضيفها الصين بأبريل القادم .

ويشارك بالبطولة "11" منتخب “ الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي” بالاضافة لمنتخبنا القومي منظم البطولة

ويتواجد منتخبنا المصري للرجال في المجموعة الأولى والتى تضم (الجزائر، زامبيا، وأوغندا)

بينما جاء المنتخب المصري للسيدات بالمجموعة الثانية مع منتخبي (أوغندا ونيجيريا).

وفي المباراة الافتتاحية للبطولة تقابل المنتخب المصري للرجال مع نظير الاوغندي وانتهت المباراة بفوز منتخبنا القومي ٠/٣.