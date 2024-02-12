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اتحاد الكرة يكشف هوية حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس

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ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المرحلة المقبلة سيكون جميع المباريات القوية فى مسابقة الممتاز بطاقم تحكيم مصري ولا يوجد أى تفكير باستقدام طاقم أجنبي.

وقال فاروق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي الكأس بطاقم مصري ومش معقول بعد النجاح فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وظهور الحكام بهذا الشكل يكون هناك استقدام لحكام اجانب.

وأضاف:" سيتم تكريم الحكام المصريين يوم الأربعاء المقبل بإذن الله بحضور وزير الدكتور أشرف صبحي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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