شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يصعد ثنائى 2008 للمشاركة فى مران الإسماعيلى استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد تدريب فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، اليوم الإثنين، مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب، بقرار من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وقرر الجهاز الفني منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الشباب، للمشاركة في تدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة، من أجل اكتسابهم للخبرات تمهيدا لمنحهم فرصة المشاركة بالمباريات.

وشهد مران اليوم مشاركة ثنائي فريق 2008 أحمد هاني وإبراهيم النجعاوي.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دورى nile.

ويسعى إيهاب جلال إلى فرض مزيد من التركيز على اللاعبين من أجل تحفيظهم طريقة اللعب أمام سيراميكا ومفاتيح لعب المنافس من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية سلبيا خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر الخميس الماضى باستاد الإسماعيلية الرئيسي، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.