شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام البنك والجونة بسبب نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام البنك الأهلى والجونة في الأسبوع الـ15 من عمر الدورى المصرى والمقرر لهما يوم 9 مارس المقبل؛ بسبب إقامة نهائي كأس مصر يوم 8 من نفس الشهر في السعودية.
وقرر اتحاد الكرة مؤخرا إقامة نهائي كأس مصر في السعودية وتقديم موعده ليقام يوم 8 مارس بدلا من 13 من نفس الشهر كما كان مقررا.
وظهر التحكيم المصري في بطولة أمم أفريقيا بشكل مشرف للغاية، حيث أدار طاقم مصري عددا من المباريات، أهمها مباراة الافتتاح مرورا بمباريات دور المجموعات والأدوار التالية ووصلا للدور قبل النهائي والنهائى ممثلا فى محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.
وضمت قائمة الحكام المصريين في بطولة أمم أفريقيا 7 حكام، هم: أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة، ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين، ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR.
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