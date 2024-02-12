تعيين التوأم كان محاولة للتغطية على فشلهم .. ميدو : حسام حسن هينجح فى قيادة منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق على تولى حسام حسن منصب المدير الفنى لمنتخب مصر، خلفاً للبرتغالى فيتوريا المدير الفنى السابق للمنتخب.

هذا القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة المصرى فى محاولة للتغطية على فشلهم بإعتبارهم أصحاب المسئولية عن حال الكرة المصرية الذى وصلنا اليه الآن .

دعم حسام حسن

ميدو أكد أن دعم حسام حسن الآن هو مسؤولية وطنية، مشيراً فى نفس الوقت الى ان هناك البعض من مصلحتهم ان يكون هناك مدير فنى وطنى قوى لمنتخب مصر.

وواصل تعليق : بطلوا رعب من النجوم .. هناك أساطير من الصعب أن تتكرر، لكن البعض يرغب فى إبعاد الأساطير عن المشهد بصفة عامة فى الكرة المصرية.

إن شاء الله حسام حسن هينجح فى قيادة منتخب مصر، ولابد من دعمه فى المرحلة القادمة من الجميع.

وأتم تصريحاته فى هذا الملف قائلاً : واثق جداً فى الجمهور المصرى أنه هيبقى فى ضهر حسان حسن، وهـ يهتف له زى ما هتف للجوهري زمان.

بداية عهد وأحلام جديدة

من ناحية أخرى ، يستعد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لبداية مهمته بشكل رسمي مع «الفراعنة»، من خلال المؤتمر الصحفي المحدد له الأربعاء المقبل، لتقديمه مع جهازه المعاون بالكامل، وبداية عهد وأحلام جديدة للمنتخب الأول.

ومع بداية عهد جديد للمنتخب، يستعرض «الوطن سبورت» 7 لاعبين عادت لهم قبلة الحياة مع «الفراعنة»، بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب، وتولي حسام حسن المهمة بدلا منه، خاصة أن «العميد» اعترض على عدم تواجد بعضهم في قائمة «الفراعنة» بكأس الأمم الأخيرة، خلال تحليله لمنافسات البطولة.

أفشة

خرج محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الكروي بالنادي الأهلي، من حسابات فيتوريا، خلال الفنرة الأخيرة، وجرى استبعاده من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، التي أقيمت في كوت ديفوار، إلا أن تولي حسام حسن قيادة المنتخب، يعيد الأمل للاعب الفريق الأحمر للعودة لصفوف «الفراعنة» مرة أخرى.

شيكابالا

رغم أن شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، مستبعد من حسابات فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ولم ينضم معه في أي معسكر، إلا أن تولي حسام حسن، قيادة المنتخب، فتح باب الحديث عن إمكانية عودة «الأباتشي» لصفوف الفراعنة.

عبد الله السعيد

أعلن عبد الله السعيد، المنضم حديثا لصفوف الزمالك، اعتزاله اللعب الدولي مؤخرا، ولم يشارك في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، إلا أن ذلك الأمر قد يتغير بعد تولي حسام حسن قيادة المنتخب؛ نظرا لرغبته في تواجد بعض عناصر الخبرة مع اللاعبين الشباب.

طارق حامد

دخل طارق حامد المحترف بصفوف ضمك السعودي، في أزمة كبيرة مع البرتغالي روي فيتوريا، قبل أمم أفريقيا، وجرى استبعاده مع الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات من المعسكر، وغاب عن أمم أفريقيا الأخيرة، إلا أن رحيل البرتغالي وتواجد حسام حسن، يفتح الباب أمام عودة لاعب الزمالك السابق لصفوف «الفراعنة» مرة أخرى.

رمضان صبحي

استبعد روي فيتوريا، رمضان صبحي، جناح أيسر بيراميدز، في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، إلا أن تواجد حسام حسن، على رأس القيادة الفنية للمنتخب، يجعل اللاعب يفتح صفحة جديدة.

حسين الشحات

مر حسن الشحات، جناح أيمن الأهلي، بنفس أزمة طارق حامد مع فيتوريا، وبعد استبعاده من أمم أفريقيا الأخيرة، جاء تعيين حسام حسن، ليتيح فرصة عودة اللاعب لصفوف الفراعنة مرة أخرى.

محمد شريف

رغم استبعاد محمد شريف المهاجم المحترف بصفوف الخليج السعودي من القائمة التي شاركت في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، واعتماد فيتوريا على الثلاثي محمود كهربا وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد، فإن أن تولي حسام حسن، قيادة الفراعنة، يجعل مهاجم الأهلي السابق له آمال في العودة لصفوف المنتخب.