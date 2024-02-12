حسين الحفناوى يحصد برونزية بطولة الجمهورية للبلياردو الفرنسى

حصد لاعب نادى الصيد عمرو فوزى المركزالثانى والميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للبلياردو سنوكر للناشئين تحت 21سنة كما حصد زميله أدهم تامر المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى منافسات البطولة والتى اقيمت بنادى الصيد بالدقى

حصد لاعب الصيد أيمن جاد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للتصنيف رقم (1) للبلياردو سنوكر،والتى اقيمت على ملاعب منطقة بورسعيد.

ياسر رشاد - القاهرة - حصد حسين الحفناوى لاعب نادي الصيد المصري المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للبلياردو الفرنسى للناشئين رقم (1) ، والتى اقيمت على ملاعب نادى سبورتنج بالاسكندرية .

محمد العمدة

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