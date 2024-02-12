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حسين الحفناوى يحصد برونزية بطولة الجمهورية للبلياردو الفرنسى

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد حسين الحفناوى لاعب نادي الصيد المصري المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للبلياردو الفرنسى للناشئين رقم (1) ، والتى اقيمت على ملاعب نادى سبورتنج بالاسكندرية .

أبطال البلياردو بنادي الصيد 

أيمن جاد يحرز برونزية بطولة الجمهورية للبلياردو سنوكر 


حصد لاعب الصيد أيمن جاد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للتصنيف رقم (1) للبلياردو سنوكر،والتى اقيمت على ملاعب منطقة بورسعيد.

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أبطال البلياردو بنادي الصيد 


 

فضية لـ " عمروفوزى " وبرونزية لـ " أدهم تامر" فى بطولة الجمهورية للبلياردو سنوكر للناشئين


حصد لاعب نادى الصيد عمرو فوزى المركزالثانى والميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للبلياردو سنوكر للناشئين تحت 21سنة 
كما حصد زميله أدهم تامر المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى منافسات البطولة والتى اقيمت بنادى الصيد بالدقى

 

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أبطال البلياردو بنادي الصيد 


محسن فودة وعمرو سمير يحرزان المركز الثالث فى بطولة منطقة القاهرة للبلياردو الفرنسى 
حقق محسن فودة وعمرو سمير لاعبا الصيد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة منطقة القاهرة للبلياردو الفرنسى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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