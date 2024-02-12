الاهلي ضد الزمالك.. معلومات عن ملعب الأول بارك الذي يحتضن نهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي، عن مكان وموعد مباراة نهائي كأس مصر، التي تجمع بين الاهلي والزمالك.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

وحددت المملكة العربية السعودية، معقل نادي النصر، “الأول بارك” ليكون ملعب مباراة نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك.

اقرأ أيضًا: رسمياً.. تحديد موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك

معلومات عن ملعب الأول بارك:

– تم افتتاح ملعب الأول بارك، في 7 مايو 2015

– ويعد ملعب الأول بارك هو الملعب الرئيسي لنادي النصر السعودي

– يتسع الاستاد لنحو 25 ألف متفرج.

– أقيمت أول مباراة في الملعب بين نادي الهلال السعودي ونادي العين ضمن دور المجموعات من دوري ابطال آسيا