بسبب نهائي كأس مصر.. تأجيل مباراتي الاهلي والزمالك في الدوري

قررت رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراتي لـ الاهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تحديد موعد نهائي كأس مصر.

وأعلن لاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد ومكان إقامة مباراة القمة بين النادي الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وستقام مباراة الاهلي ضد الزمالك، في نهائي كأس مصر، يوم 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية.

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وقرر الرابطة بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، تأجيل مباراتي المارد الأحمر ضد البنك الاهلي، والزمالك ضد الجونة في الدوري.

وكان من المقرر إقامة مباراتي الاهلي والزمالك أمام البنك والجونة في الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري، يوم 9 مارس المقبل.

يذكر أن النادي الاهلي، هو حامل لقب كأس مصر في النسخة الماضية على حساب بيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدف.