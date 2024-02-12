"في بيان رسمي".. المصري يعلن غياب 8 لاعبين عن فريقه أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن النادي المصري البورسعيدي بشكل رسمي، غياب 8 لاعبين عن صفوف فريقه أمام الجونة غداً، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق الجونة غداً، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وكشف النادي المصري في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "إن غياب لاعبه عمرو السعداوي عن اللقاء، جاء بسبب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية، فيما يغيب كلاً من حسن علي، إسلام عطية، والحارس محمد شحاتة، بالإضافة إلى فخر الدين بن يوسف بسبب الإصابات المختلفة".

وأضاف المصري في بيانه: "إن الثلاثي محمد دبش، عبدالرحيم دغموم وإيزي إيمكا ما زالو يواصلون برنامجهم التأهيلي للتخلص من الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية".

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.