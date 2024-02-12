رومانو: هالر رفض عرضاً من الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن فابريزيو رومانو الصحفي المختص، بالانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن نجم المنتخب الإيفواري وفريق بروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالر، قد رفض عرضاً من الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف رومانو أن هالر تلقى عرضاً أثناء مشاركته رفقة المنتخب الإيفواري ببطولة أمم أفريقيا 2023، من فريق فولهام الإنجليزي ولكنه رفض العرض، ليبقي تركيزه منصب بشكل كامل على بطولة أمم أفريقيا.

وتمكن هالر من قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل هالر هدفين رفقة منتخب "الأفيال" في البطولة، الأول في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية بمباراة نصف النهائي، والثاني في المباراة النهائية أمام منتخب نيجيريا ليمنح منتخبه لقب البطولة القارية.