رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة تلبية دعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر لموسم 2022/23 بين فريقي الأهلي والزمالك، عبر بيان رسمي.

وجاء نص بيان الاتحاد المصري كالتالي: "يعلن كل من الإتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة تلبية دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإستضافة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بين فريقي الأهلي والزمالك والتي سوف تقام بمدينة الرياض يوم ٨ مارس ٢٠٢٤ كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية لموسم الرياض

وأضاف: "وقد أكد السيد جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الخطوة تأتي دعماً لأواصر العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية واستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة بالمملكة من ناحية ومن ناحية أخرى مشاركة الجماهير السعودية الشقيقة هذا الحدث الكروي الهام".

وواصل الاتحاد في بيانه: "ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل - يأتي ذلك بتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين وأن استقطات الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر".

وأردف: "كما أكد السيد المهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة أن كأس مصر وهو أقدم مسابقة كروية في مصر والمنطقة العربية والقارة الإفريقية وأن أهميته تأتي ليس فقط من عراقته ولكن أيضاً من كونه يحمل إسم الدولة، كأس مصر".

واختتم: "ومن هنا جاء دور هذه البطولة لتقام خارج الحدود المصرية شأنها شأن كثير من البطولات العالمية التي أقيمت خارج حدودها لتلبية مطالب جماهيرية وتحقيقاً الإيرادات تجارية إستثنائية تعود بالنفع على الإتحادات والأندية وأن تكون جزءاً من الفعاليات الكبرى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وعلى الجانب الآخر، أعلن الاتحاد السعودي استضافة نهائي كأس مصر عبر بيان رسمي أيضًا.

وجاء بيان الاتحاد السعودي كالتالي: "يعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة عن استضافة ورعاية مباراة نهائي كأس مصر المقرر إقامتها في 8 مارس المقبل، والتي ستجمع ناديي الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة وذلك في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض".

وواصل: "من جانبه أوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل إن استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكاس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر والانسجام البناء بين كافة قطاعات الدولة بما يضمن تحقيق المستهدفات في إقامة واستضافة فعاليات رياضية كبرى بالمملكة تهدف إلى إبراز حجم التطور والتنوع في كافة المجالات لتكون بذلك المملكة وجهة رياضية عالمية أولى".

وأتم الاتحاد السعودي: "تأتي استضافة مباراة نهائي كأس مصر بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون ضمن الأحداث الرياضية التي يستضيفها الموسم إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية التي تمنح زوار الموسم تنوعا غير مسبوق".

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