"بعد امتناعهم عن الانضمام للمنتخب السعودي".. عقوبات قاسية على 6 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ قليل فرض عقوبات على مجموعة من لاعبي المنتخب السعودي، بسبب ما بدر منهم قبل انطلاق بطولة كأس آسيا.

وحدث خلاف بين عدد من لاعبي المنتخب السعودي والمدير الفني للمنتخب روبيرتو مانشيني، مما أدى إلى قيام المدرب باستبعاد 6 لاعبين من المشاركة مع المنتخب في بطولة كأس آسيا.

وقامت اللجنة بتوقيع عدد من العقوبات،ومنها، فرض غرامة مالية على اللاعب سلطان بن عبد الله الغنام قدرها 200 ألف ريال سعودي، بسبب طلب اللاعب عدم الانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي خلال بطولة كأس آسيا، مؤكداً أن لديه تعليق على بعض القرارات الفنية للمدير الفني للمنتخب السعودي.

ووقعت اللجنة أيضاً غرامة مالية على اللاعب سلمان الفرج قدرها 100 ألف ريال سعودي، بسبب اعتراض اللاعب على انضمامه إلى معسكر المنتخب السعودي بالبرتغال في أكتوبر من العام الماضي.

وتم إيقاف اللاعب نواف بن ضاحي العقيدي من قبل لجنة الاحتراف لمدة خمسة أشهر، مع توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي، بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب السعودي روبيرتو مانشيني تأجيل معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في قطر لمدة يوم أو يومين، بالإضافة إلى قيامه بإرسال رسائل نصية لزملائه في المنتخب تحمل إساءت لإداري المنتخب السعودي.

وقرر لجنة الاحتراف السعودية أيضاً إيقاف اللاعب محمد مران لمدة شهر بداية من صدور القرار، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي، بسبب طلبه مغادرة معسكر المنتخب السعودي بقطر بعد خروجه من قائمة المنتخب في بطولة كأس آسيا، ورفضه البقاء في المعسكر رغم محاولة المدرب ومدير المنتخب ثنية عن القرار.

وتم إيقاف اللاعب خالد الغنام لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي، بسبب طلب اللاعب أيضاً مغادرة معسكر المنتخب بعد إستبعاده من قائمة الفريق المشاركة في البطولة.

كما تم إيقاف اللاعب علي بن عبدالله هزاز لمدة شهر، وتغريمه 200 ألف ريال سعودي، لنفس السبب وهو طلبه مغادرة معسكر المنتخب السعودي بعد إستبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس آسيا بقطر.