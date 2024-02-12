قناة الزمالك تعلن إذاعة مباراة فريق الشباب بالنادي ضد الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلنت قناة الزمالك بشكل رسمي، إذاعة مباراة الأهلي والزمالك مواليد 2005، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للشباب.

ويلتقي فريق الزمالك مواليد 2005 مع فريق الأهلي غداً، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية ببطولة الجمهورية للشباب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، على ملعب "حسن حلمي" داخل مقر نادي الزمالك بميت عقبة.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جوزيه جوميز، قد سمح بمشاركة لاعب الفريق الجديد، الأوغندي ترافيس موتيبا في المباراة.

ويدخل فريق الزمالك المباراة وهو يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقط