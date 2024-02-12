شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل استعداداته للقاء سيراميكا واستمرار تأهيل مروان حمدى وبشار أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل فريق نادي الإسماعيلي تدريباته اليومية اليوم الإثنين، استعدادا لاستئناف مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولي، ويستضيف الإسماعيلي في السابعة من مساء الخميس، نظيره فريق نادي سيراميكا على استاد الإسماعيلية الدولي في إطار مواجهات مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، وأظهر الجميع حماسا كبيرا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

ويواصل الثنائي مروان حمدي، وبشار أشرف تدريباتهما التأهيلية مع الجهاز الطبي استعدادا للعودة في أقرب وقت ممكن.

وقرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دورى nile.

ويسعى إيهاب جلال إلى فرض مزيد من التركيز على اللاعبين، من أجل تحفيظهم طريقة اللعب أمام سيراميكا ومفاتيح لعب المنافس من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية سلبيا خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر الخميس الماضى باستاد الإسماعيلية الرئيسي، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.