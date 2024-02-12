شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الزهور فى ربع نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 3 / 1 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 / 2025.

بينما يلتقى الأهلى مع سبورتنج فى نفس الدور يوم 20 فبراير الجارى.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات، والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.