أمير هشام: لم يحدث أي تواصل بين القطبين واتحاد الكرة لزيادة جوائز نهائي الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ما تردد عن وجود تنسيق بين إداراتي الأهلي والزمالك، عن مخاطبة اتحاد الكرة لتحصيل عائد أكبر من وراء إقامة نهائي كأس مصر بالسعودية وجوائزها.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لم يحدث أي تواصل بين الناديين لمخاطبة اتحاد الكرة لزيادة عوائدهم المادية من نهائي كأس مصر".

وأضاف أمير هشام: "المباراة هي ملك للاتحاد المصري لكرة القدم، وما يتردد عن رغبة الناديين في الحصول على 75% من العائد غير صحيح، والجوائز هي كما تم إعلانها بجانب 2 مليون دولار لاتحاد الكرة".