الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتأخر أمام أودينيزي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق يوفنتوس الشوط الأول من مباراته أمام أودينيزي متأخراً بهدف دون رد في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

جاءت المباراة قوية في الشوط الأول ونجح يوفنتوس في السيطرة على وسط الملعب منذ البداية بينما إعتمد الضيوف على الهجمات المعاكسة.

شن البيانكونيري العديد من الهجمات الخطيرة الا انه لم ينجح في ترجمة تفوقه غلى أهداف.

وفي الدقيقة 25 أشعل أودينيزي المباراة بعدما نجح المدافع لاوتارو جيانيتي في خطف هدف التقدم في شباك أصحاب الأرض.

حاول يوفنتوس تعديل النتيجة في الوقت المتبقي دون جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بنتيجة 1-0.