طارق السعيد: رحيل فيتوريا كان لا بد منه وتعيين حسام حسن قرار صائب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه كان لا بد من رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، خاصةً بعد الأداء الهزيل الذي ظهر به في كأس الأمم الإفريقية.

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وتابع السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "فيتوريا لم يقدم أي شئ للكرة المصرية ولم يصنع لاعب مميز، واختياراته كانت ظالمه".

وأضاف طارق السعيد: "تعيين حسام حسن لتدريب منتخب مصر قرار صائب 100% رغم أنه جماهيري، ولكن التاريخ يقول إن انجازات المنتخب كانت مع مدربين وطنيين، وتواجده على رأس الجهاز الفني خطوة مهمة لعودة الانجازات".

واستطرد نجم الزمالك السابق: "كنت اتواجد معه في الأجهزة الفنية، ولكن رحلت عنه بعدما سافرت إلى الإمارات وأكن له كل الاحترام، وقدمت له التهنئة بشكل شخصي وهو سعيد بتلك المهمة".

واختتم: "حسام حسن لا يتعامل في التدريب على عامل الروح والقتالية والعزيمة فقط، ولكنه يملك العديد من الحلول داخل التدريب والملعب، وقادر على تغيير مصير المباريات".