شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: سأعود للمنتخب من بوابة الكرخ العراقى.. واختيار حسام حسن تأخر كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد صالح جمعة لاعب الإسماعيلى السابق، أن الاتجاه داخل قلعة الدراويش حاليا هو الاعتماد على اللاعبين الشباب، وهو ما دفعه للرحيل فى هذه الفترة، موجها الشكر لمجلس إدارة الإسماعيلى، ونفس الأمر لهيثم شعبان المدير الفنى لفريق الكرخ العراقى الذى طلب ضمه للفريق.

وقال جمعة لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون تايم سبورت 2، إنه عقد جلسة مع مجلس الإسماعيلى، وتمت تسوية مستحقاته قبل الرحيل، موضحا أنه يركز حاليا فى محطته المقبلة فى الدورى العراقى.

وأضاف أنه بدأ هذا الموسم بشكل جيد مع الإسماعيلى وإيهاب جلال المدير الفنى، لافتا إلى أن هيثم شعبان طلب ضمه للكرخ العراقى، وهو ما دفعه للموافقة على الفور؛ لأن المدرب يعرفه جيدا، وقادر على مساعدته لاستعادة مستواه، لأنه يرغب فى العودة لمنتخب مصر الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه قضى فترة مميزة فى النادى الأهلى ويشكر جماهيره الكبيرة، لافتا إلى أن اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر تأخر كثيرا وقادر على استعادة البطولات.

وانتقد جمعة قرار نادى الزمالك بفسخ عقد شقيقه عبد الله جمعة من طرف واحد رغم الإعلان عكس ذلك، موضحا أن القرار جاء فى وقت صعب للغاية وقبل غلق القيد بـ48 ساعة فقط.