عصام عبدالفتاح: التحكيم مظلوم.. واتحاد الكرة استقدم خبراء أجانب دون المستوى

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القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن تألق الحكام المصريين فى بطولة كأس أمم أفريقيا يؤكد أننا نمتلك حكام على أعلى مستوى، واتحاد الكرة استقدم خبراء أجانب دون المستوى.

وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "التحكيم مظلوم فى مصر وكان هناك اتجاه لاستبعاد محمود عاشور من التحكيم".

وأضاف: "الحكام المصريون فى بطولة امم أفريقيا وكانوا على أعلى مستوى، واتحاد الكرة استقدم خبراء أجانب دون المستوى لتطوير الحاكم وأضاعنا من عمرنا 3 سنوات على الفاضى ولم نجد أى تطوير".

وتابع: "أى حد فى لجنة الحكام الحالية أفضل بكثير من بيريرا، والتحكيم لن يتقدم خطوة طالما هناك خوف من الأندية الكبيرة".

وأوضح: "نصيحتى لاتحاد الكرة وفر الدولارات واستعن بحكامنا فهم الأجدر بالقيادة فى الفترة الحالية مثل سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وغيرهم الكثير، ورسالتى للحكام استمروا ولا تتأثروا بأى ضغوط".