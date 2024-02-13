شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يفجّر مفاجأة بشأن محمد الشناوى: إصابته ليست كما يظن البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فجّر الإعلامى سيف زاهر مفاجأة كبرى بعدما أكد أن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر سيعود للملاعب قريبا جدا، وأن إصابته ليست كما يظن البعض.

وقال الإعلامى سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الناس تظن أن محمد الشناوى سيغيب لأكثر من 7 أشهر وخلاص مش هيرجع فى الوقت القريب، لكن بقولكم محمد الشناوى سيعود قريب جدا الحارس الأول للأهلى والمنتخب وفى حتة تانية".

ويبحث مسئولو النادي الأهلي حالياً البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له محمد الشناوي حارس الفريق خلال الفترة المقبلة بإحدى الدول الخارجية، سواء ألمانيا أو قطر، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن البرنامج التأهيلي سيكون في قطر بأكاديمية أسباير التي سبق وخضع أكثر من لاعب بالفريق للتأهيل فيها.

ويتشاور مسئولو القلعة الحمراء الأيام الحالية مع الشناوي، من أجل وضع البرنامج العلاجي للتعافي من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً في ألمانيا، عقب إصابته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي تُقام حالياً بكوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 على يد الكونغو.

ويحتاج الشناوي ثلاثة أو أربعة شهور للتعافي من جراحة الكتف، وقد عاد الحارس الدولي للقاهرة الأحد الماضي بعد جراحة في ألمانيا ثم فترة نقاهة قضاها في إحدى الدول الخارجية، ويخوض حالياً فترة تأهيل في الأهلي، على أن يبدأ برنامجا جديدا في قطر بنسبة طبيرة الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات السفر.