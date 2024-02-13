تركي آل الشيخ يتمنى فوز الاهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر

تمنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تحقيق الاهلي لقب كأس مصر على حساب غريمه الزمالك.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية، إنه اتفق مع الشركة المتحدة إلى إذاعة مباراة الاهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر، عبر بث مشترك.

وأوضح آل الشيخ، أنه سيكون هناك أكبر استديو ومفاجآت كثيرة وحفلات وفعاليات مصرية قبل انطلاق النهائي بين القطبين الاهلي والزمالك.

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وأشار رئيس هيئة الترفيه، أن نهائي الكأس سيكون تاريخي ومختلف ويليق باسم مصر.

وقام الإعلامي عمرو أديب بمداعبة تركي آل الشيخ، بأن الزمالك سيحقق اللقب، ليرد رئيس هيئة الترفيه، بأنه يتمنى فوز الاهلي.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن، مساء الاثنين، عن موعد ومكان إقامة مباراة القمة بين النادي الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وستقام مباراة الاهلي ضد الزمالك، في نهائي كأس مصر، يوم 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية.