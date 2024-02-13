"عقب الفوز بكأس آسيا".. نجم المنتخب القطري يتعرض لحادث سير خطير (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب منتخب قطر، جاسم جابر، لحادث سير خطير عقب ساعات من التتويج بكأس آسيا على حساب الأردن بنتيجة 3-1.

وأوضحت الصحف القطرية أن سيارة اللاعب اصطدمت بسيارة أخرى نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في الدوحة، واللاعب خرج سليما دون أن يصاب بأي مكروه.

ورغم أن السيارة تضررت بشكل كبير إلا أن اللاعب خرج سليما دون أن يصاب بأي مكروه ولم يحتج لأي تدخل طبي.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها "العنابي" بكأس آسيا بعد نسخة 2019.

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