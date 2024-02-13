ملف الخليج 365.. موعد نهائي كأس مصر.. هاتريك زيزو.. هدف تريزيجيه.. وفاة لاعب كرة قدم

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الإثنين، أبرزها تحديد موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر، ووفاة لاعب كرة قدم بصاعقة، وهدف تريزيجيه في الدوري التركي، وتأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة تلبية دعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر لموسم 2022/23 بين فريقي الأهلي والزمالك، عبر بيان رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أثناء المباراة".. وفاة لاعب كرة قدم بطريقة صادمة (فيديو)

لقى لاعب كرة قدم مصرعه خلال الساعات الماضية، بطريقة صادمة، خلال مشاركته مع فريق في إحدى المباريات الودية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة المصرية، بشكل رسمي تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز، بسبب انشغال الأهلي بمباريات بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هاتريك زيزو".. الزمالك يفوز على الفيوم برباعية وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب نادي البنك الأهلي عصر اليوم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"برأسية متقنة".. تريزيجيه يسجل لطرابزون سبور في مرمى هاتاي بالدوري التركي

سجل اللاعب المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق طرابزون سبور التركي هدف التقدم لفريقه في مرمى هاتاى سبور بالدوري التركي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد امتناعهم عن الانضمام للمنتخب السعودي".. عقوبات قاسية على 6 لاعبين

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ قليل فرض عقوبات على مجموعة من لاعبي المنتخب السعودي، بسبب ما بدر منهم قبل انطلاق بطولة كأس آسيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

منتخب جنوب أفريقيا يكشف لمصراوي موعد عودة تاو للأهلي.. وحقيقة إصابته

كشفت المتحدثة الإعلامية لمنتخب جنوب أفريقيا رومي تيتوس، عن عودة لاعب المنتخب الجنوب أفريقي والنادي الأهلي بيرسي تاو، إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين للانتظام في تدريبات النادي الأهلي، بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"عطلة رسمية".. قرار رسمي من رئيس كوت ديفوار عقب تتويج بلاده بلقب أمم أفريقيا

قام رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتار، بمنح جميع العاملين في الدولة عطلة رسمية اليوم الإثنين، بعد نجاح المنتخب الإيفواري في حصد لقب بطولة أمم أفريقيا 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حمدي فتحي ضمن التشكيل المثالي لشهر ديسمبر 2023 بالدوري القطري

أعلنت رابطة الدوري القطري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الإثنين، عن التشكيل المثالي بالدوري لشهر ديسمبر 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا