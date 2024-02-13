الامارات | الوصل يتسلح بالصدارة.. والنصر بالمواجهات المباشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 فبراير 2024

سيد مصطفى - دبي

يتطلع الوصل إلى توسيع فارق النقاط بينه وبين منافسيه العين وشباب الأهلي، عندما يستقبل جاره النصر عند الثامنة من مساء اليوم على استاد زعبيل ضمن الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين.

وينفرد «الإمبراطور» بالصدارة برصيد 30 نقطة بفارق خمس نقاط عن العين الذي تأجلت مباراته مع الجزيرة إلى 11 أبريل المقبل، وست نقاط عن شباب الأهلي الذي تأجلت مباراته مع حتا أيضاً بسبب الظروف الجوية.

ويُشكل توهج الوصل هذا الموسم حالة من القلق لدى النصر، على الرغم من تفوق «العميد» في المواجهات المباشرة التي جمعتهما منذ انطلاق نسخة المحترفين، إذ سبق للفريقين أن التقيا 27 مرة كانت فيها الغلبة للنصر في 13 مواجهة، وحقق الوصل الفوز في سبع فقط، وحضر التعادل في مثلها.

لكن الوصل نجح في الموسم الماضي في استغلال حالة التراجع التي كان عليها النصر منذ فترة، فتمكن من الفوز ذهاباً وإياباً، بنتيجة 2-0 و2-1 على التوالي.

ورغم الفارق الكبير بين الفريقين في ترتيب جدول المسابقة، لكون الوصل في الصدارة، بينما يحتل النصر المركز التاسع برصيد 15 نقطة، إلا أن نتائج مواجهاتهما لا تخضع لأي حسابات مسبقة، ما يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات في «الديربي».

غوران تحت الاختبار

سيكون مدرب الوحدة الجديد الصربي غوران تحت الاختبار، عندما يواجه الشارقة على استاد آل نهيان عند الساعة 17:25.

ولم يتمكن غوران من تقديم نفسه بالصورة المطلوبة لجماهير «العنابي» في أول مباراة رسمية له ضد الوصل في نصف نهائي كأس المحترفين، فخسر ذهاباً بهدف مقابل هدفين.

ولا تبدو وضعية المدرب الروماني أولاريو كوزمين أفضل حالاً من غوران، إذ يعيش المدرب أصعب موسم له، إذ ودّع الشارقة دوري أبطال آسيا، وتجرّد من لقبي كأس المحترفين والسوبر بالخسارة من شباب الأهلي، ويعيش الفريق وضعية صعبة في جدول الدوري، إذ يتأخر عن الوصل المتصدر بفارق ثماني نقاط، وخسارته اليوم أو حتى التعادل تعني قتل بصيص الأمل الذي يراود جماهير الشارقة بالمنافسة على اللقب.

كلباء وخورفكان

يستقبل اتحاد كلباء «الجريح» نظيره خورفكان في مواجهة متكافئة عند الساعة 17:25، ويحاول فريق المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، محو آثار الخسارة من العين في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين حينما سقط على ملعبه وبين جماهيره بهدفين دون ردّ، فيما يأمل خورفكان في تحسين وضعيته بجدول المسابقة، إذ يأتي في المركز الـ10 برصيد 13 نقطة متأخراً بفارق مركز واحد ونقطة واحدة عن كلباء (12 نقطة).

17:25

17:25

خورفكان

كلباء

الشارقة

الوحدة

النصر

الوصل

الملعب: كلباء

الملعب: الوحدة

الملعب: الوصل

أحمد حمدان

عادل سبيل

عبدالله كخرمنجون

مسعود سليمان

تولاني سيريرو

أمونوف

محمد عوض الله

فالمور

أنتونيو

لورينسي

دافيد روي

عيسى الهوتي

محمد سبيل

والاس سانتوس

عبدالسلام محمد

سالم راشد

جيرمانو

فيليب كيش

جوستافو اوليفير

دانيل بيسا

لياندرو سباداسيو

فومبيرغير

عادل الحوسني

عبدالله غانم

سالم سلطان

فهد حمد

مارو كاتينيك

ماجد راشد

فراس بالعربي

ميراليم بيانيتش

كايو لوكاس

موسى ماريغا

عثمان كامارا

راشد علي

خالد بطي

علاء زهير

لوكاس بيمنتا

محمد علي

ألآن ماركيز

عبدالله حمد

أحمد نورالله

باكييف

عمر خريبين

فاكوندو دانييل

أحمد شامبيه

يوسف عبدالكريم

جوستافو

ليما

عبدالله عباس

عادل تاعرابت

سمير مميسيفيتش

حسين مهدي

أحمد جسك

غابياديني

كيفن أجودلو

خالد السناني

سالم العزيزي

سفيان بوفتيني

هيون جونغ

أليكسيس بيريز

نيكولاس خمينيز

بوبليتي

سياكا

فابيو ليما

علي صالح

أداما ديالو

محمد جمال وصنقور وأحمد راشد