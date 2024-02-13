الامارات | منصور بن محمد يرحّب بالمنتخبات المشاركة في مونديال دبي للكرة الشاطئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 فبراير 2024

دبي - الإمارات اليوم

رحّب سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمنتخبات المشاركة في بطولة «كأس العالم لكرة القدم الشاطئية - فيفا 2024»، وكذلك بفرق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» والجماهير سواء من الإمارات أو القادمين إليها من الخارج، لمتابعة البطولة التي تنطلق منافساتها بعد غدٍ، في «حي دبي للتصميم» وتستمر حتى 25 فبراير الجاري.

وقال سموّه: «نرحّب بنخبة من الرياضيين العالميين بينهم نجوم أقوى المنتخبات العالمية في كرة القدم الشاطئية، وكذلك نرحب بفرق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الإمارات مرة أخرى، مع استضافة دبي للمرة الثانية بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام على مدار 11 يوماً، وذلك بعد الاستضافة الناجحة والتنظيم المميز للبطولة ذاتها في العام 2009».

وأكد سموّه تنامي مكانة الإمارات مركزاً رئيساً للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الرياضات، وقال سموّه: «لاشك أن عودة البطولة مرة أخرى إلى الإمارات تؤكد مكانتها الرائدة في استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى ولأكثر من مرة، وذلك بفضل الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة، وتوفُّر جميع الإمكانات اللازمة لتنظيم حدث عالمي ناجح بداية من المكان والخبرات التنظيمية الكبيرة وصولاً إلى تطور جميع القطاعات في الدولة التي يسعد الجميع بزيارتها والاستمتاع بأجوائها ومعالمها وأيضاً التنافس فيها أمام جمهور غفير يمثل جاليات من أكثر من 200 دولة». وأضاف سموّه: «يتمتع مجلس دبي الرياضي بعلاقات شراكة قوية وتعاون مثمر ومستمر مع كبرى الاتحادات الرياضية الدولية والمنظّمين العالميين وكذلك مع الاتحادات الرياضية الوطنية، ونحن سعداء بالتعاون مجدداً مع الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم، لتنظيم هذا الحدث الذي نسعى جميعاً لأن يكون الأكثر نجاحاً بين جميع بطولات كرة القدم الشاطئية في العالم».

وختم سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي: «ارتبطت هذه البطولة، وكذلك بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، بإقامتها على شواطئ الخليج العربي الجميلة، لكننا قررنا بالتعاون مع الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم تنظيم هذه النسخة من البطولة في منطقة حي دبي للتصميم، وبالقرب من قناة دبي المائية التي تمثل منجزاً وطنياً نفخر به، حيث تنقل مياه الخليج العربي إلى مناطق جديدة في دبي كشريان حيوي آخر في دبي، ونحن نعد الجميع بأن تكون هذه النسخة من البطولة ترجمة حقيقية لما وصل إليه قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات من تميز ورقي وفق أفضل المعايير العالمية».