مصير منصب نائب رئيس النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج «+90»، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لم يتطرقوا حتى الآن للحديث عن منصب نائب رئيس النادي، بعد وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي السابق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: «خالد مرتجي أمين الصندوق هو من يشغل المنصب حتى الآن، ومن يوقع على الشيكات خالد مرتجي بصفته أمين الصندوق ومحمد شوقي من ينوب عن العامري في هذا الأمر بالوقت الحالي».

وأضاف أمير هشام: «سيكون هناك جمعية عمومية في شهر نوفمبر المقبل لإجراء انتخابات تكميلية، وحال رغبة أي عضو في الترشح، يكون عليه التقدم باستقالته قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وسوف يتم إجراء انتخابات على منصبين».

واختتم: «حال استقالة عضو من منصبه يتم الانتخاب على منصب النائب والمقعدين الشاغرين، ولكن في حال عدم رغبة أي عضو بالاستقالة يتم الانتخاب على مقعد النائب فقط وتجري انتخابات على المنصب بين المرشحين».