طلعت يوسف: اتحاد الكرة لم يكن يقيل فيتوريا لولا السوشيال ميديا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طلعت يوسف الخبير الكروي، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ظهر بشكل مهتز خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية ولم أرى عليه الثقة في قدرته لقيادة الفريق.

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وتابع يوسف خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أتساءل لماذا أقال الاتحاد المصري المدير الفني من منصبه؟ رغم أن القرار صائب".

وأضاف طلعت يوسف: "القرار قد يكون جاء بسبب رؤية ضعف المستوى، ولكن أنا أعلم أن قرار الإقالة لم يكن يصدر لولا ضغوط الجماهير السوشيال ميديا، ولو تلقى فيتوريا الدعم من الجماهير، فاتحاد الكرة لم يكن يتحرك لرحيله".

واختتم: "مغادرة محمد صلاح نجم المنتخب كان صعب أثناء البطولة، وتم وصفها بالهارب وأنا مقتنع أن شخصيته لا تسمح بهذا الأمر، ولو أنا المدرب كنت سأعود للاعبين وسوف أستشيرهم وسأبني قراري، بالإضافة إلى جلوسي مع صلاح نفسه، ولا يمكن اتخاذ قرار صارم بدون الرجوع لتلك الأطراف".